2020 여수밤바다 불꽃축제 추진위원회 구성 완료

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여름밤을 화려하게 수놓을 2020 여수밤바다 불꽃축제 추진위원회가 모습을 갖췄다.

여수시에 따르면 2020여수밤바다불꽃축제추진위원회 위원 12명이 지난 4일 여수시청 상황실에서 위원 위촉 및 임원 구성을 위한 회의를 열었다고 밝혔다.

이날 이문봉 위원(여수시 참여연대 공동대표)을 올해 추진위원장으로 선출하고, 부위원장과 감사, 사무국장 및 소위원회를 구성했다.

올해 5회째를 맞는 여수밤바다 불꽃축제는 9월 초 개최 예정이다. 코로나19 확산으로 상반기 대부분의 축제가 취소되었다, 최근 수도권의 코로나19 증가세가 가라앉지 않고 있어 개최 시기는 다소 유동적일 전망이다.

추진위원회는 이번 불꽃축제를 통해 여수방역이라는 새로운 트렌드를 확고히 다지면서 관광과 지역경제 활성화를 꾀할 수 있는 축제를 마련한다는 계획이다.

이문봉 추진위원장은 “코로나19라는 전대미문의 상황에서 대내외적으로 어려움을 겪고 있지만, 이 위기를 슬기롭게 극복할 때 우리는 한 단계 더 발전할 수 있다”며, 그 중심적인 역할을 불꽃축제가 감당해야 한다”고 의지를 불태웠다.

여수시 관계자는 “추진위원회 운영에 불편함이 없도록 행정지원에 더욱 힘쓰겠다”며 “불꽃축제가 안전하고 성공적인 축제로 발전할 수 있도록 위원님들의 역량과 지혜를 모아 달라”고 말했다.

