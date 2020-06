직무·능력 중심

공정 임금체계 평가시스템 도입

[아시아경제 김희윤 기자] 한국표준협회는 한국후지필름과 일터혁신컨설팅을 위한 업무협약을 체결했다고 5일 밝혔다.

양 기관은 이번 협약을 통해 노사협력 중심의 성공적 일터혁신컨설팅 추진과 컨설팅 결과물의 안정적 도입을 위한 지원방안을 논의했다.

또 직무·능력 중심의 공정한 임금체계와 평가시스템 도입을 위한 컨설팅 추진에 상호협력을 이어갈 계획이다.

전진수 한국표준협회 일터혁신추진단장은 “한국후지필름과 긴밀한 협력해 근로자가 일하고 싶은 안전한 일터조성에 최선을 다 하겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr