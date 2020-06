[아시아경제 금보령 기자] 명성티엔에스 명성티엔에스 257370 | 코스닥 증권정보 현재가 15,050 전일대비 450 등락률 +3.08% 거래량 184,434 전일가 14,600 2020.06.04 15:30 장마감 close 는 '전기자동차 배터리 분리막용 분당 30m급 대면적 동시 양면 PVdF코팅장비 개발'에 대한 국책과제 주관기관으로 선정됐다고 4일 공시했다. 개발기간은 2022년 12월31일까지다.

명성티엔에스 측은 "연구개발 목표는 열적 안정성이 우수한 PVdF계고분자 코팅 기술개발 및 폭800㎜, 생산속도 30m/min급 분리막 코팅장비를 개발하는 것"이라고 설명했다.

