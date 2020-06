[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] 부안군이 농어촌 빈집정비 사업을 비주거용까지 확대 추진키로 했다.

군은 그동안 빈집정비 사업과 관련해 주거용 건축물에 대한 철거비만 지원했지만 농어촌지역 고령화와 인구감소로 인해 비주거용(창고, 축사, 주택 부속동, 작업장, 근린생활시설 등) 빈집이 증가함에 따라 빈집정비 대상을 넓힌 것이다.

철거를 원하는 빈집 소유자는 오는 12일까지 빈집 소재 관할 읍면사무소에 사업을 신청할 수 있다.

다만 동일 대지내 주택(빈집) 본채와 부속동 철거를 위해 중복해서 사업을 신청할 경우 지원이 제한된다.

군 관계자는 “기존 농어촌 주택 빈집정비에 집중된 지원범위를 지속 확대해 농어촌의 주거환경을 개선하고 안전사고 예방을 위해 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 고민형 기자 gom21004@asiae.co.kr