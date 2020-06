[아시아경제 이민지 기자] 바이오솔루션 바이오솔루션 086820 | 코스닥 증권정보 현재가 28,550 전일대비 2,450 등락률 +9.39% 거래량 1,109,738 전일가 26,100 2020.06.03 10:52 장중(20분지연) close 이 무릎 연골 치료제인 카티라이프의 국내 임상2상 결과가 해외 학회지에 게재됐다는 소식이 전해지자 상승세다.

3일 오전 11시 바이오솔루션은 전 장보다 7.47% 오른 2만 8050원에 거래됐다. 이날 회사는 임상2상 결과가 해외 SCI 저널인 국제연골재생학회 공식 학회지 'Cartilage'에 개재됐다고 밝혔다. 이 학회지는 연골재생, 기능 및 퇴행 관련 분야에서 공신력을 인정받는 것으로 알려져 있다.

앞서 진홍국 한국투자증권 연구원은 “바이오솔루션은 국내외 임상을 통해 카티라이프가 통증뿐만 아니라 염증을 개선해주는 근본적 치료제로의 지정을 목표로 하고 있다”며 “근본적 치료제 지정이 현실화될 경우 강력한 주가 상승 모멘텀이 될 수 있다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr