[3차추경]“위기를 기회로”…벤처·스타트업 육성에 3조7000억 편성

[아시아경제 문혜원 기자] 중소벤처기업부는 올해 3차 추경예산안을 1차(3조1000억원)보다 6000억원 늘린 3조7000억원으로 편성한다고 3일 발표했다.

중기부는 우선 비대면 분야 창업ㆍ벤처기업의 인프라 확충, 투자환경 확대를 위한 예산을 5817억원으로 대폭 반영했다고 설명했다.

구체적으로 중소ㆍ벤처기업 밀집 거점 1562개소에 공동화상회의 인프라를 구축해 자유롭게 이용할 수 있도록 하고, 연말까지 8만개 중소ㆍ벤처기업이 재택근무, 화상회의 등 비대면 업무를 도입할 수 있도록 지원하는 바우처 프로그램(연 400만원)으로 3114억원을 투입한다.

강성천 중기부 차관은 브리핑에서 "해외 수출 등에 필요한 업무시 대기업은 현지 지사의 도움을 받을 수 있지만 중소기업들은 지원 기관이 없으면 자체적으로 해결해야 하기 때문에 어려움이 크다"며 "중소기업들이 쉽게 이용할 수 있는 공동화상회의센터를 설치하고 통역 지원도 차차 해 나갈 계획"이라고 했다.

중기부는 또 이번 추경안에 소상공인ㆍ중소기업이 'D(Data)ㆍN(Network)ㆍA(AI)' 기술을 활용해 디지털화에 집중할 수 있도록 505억원을 추가로 반영했다. 소상인을 위해서는 스마트 미러ㆍ물류ㆍ서빙ㆍ오더 등 스마트 상점을 기존 1000여개에서 5400여개 늘려 6400여개로 확대 보급한다. 소공인 작업장에는 수작업 공정에 기기자동화, IoT센서 등을 접목한 스마트화 지원을 기존 20곳에서 80곳으로 늘린다.

코로나19 사태로 어려움을 겪는 영세 소상공인, 중소기업의 지역 소비 기반을 확충하기 위해서는 3412억원을 반영했다. 특히 전통시장의 활력 제고를 위해 1차 추경에서 5000억원의 10% 할인 판매에 이어 추가로 2조원의 상품권의 10%할인 판매를 추진한다.

35조원 수준의 보증 공급도 추진한다. 신용보증기금을 통해 코로나 특례, 소상공인 2차 금융 패키지 등의 보증 26조7000억원 수준을 공급하고, 기술보증기금을 통해 비대면ㆍ디지털 분야 기업 특례보증(1조원), 소상공인 특례보증(3000억원) 등 1조4000억원 규모의 보증 공급을 위해 신기보 기본재산으로 2조6000억원을 출연할 계획이다. 또한 지역신용보증재단을 통해 지역 소상공인 대상 6조9000억원 규모의 보증공급 확대를 추진한다.

