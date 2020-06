위메프, '66데이'…666원부터 초특가 상품 오픈

4일 0시부터 하루 총 8번 3개씩 총 72개 타임딜 공개

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 4일부터 6일까지 사흘 간 '66데이' 행사를 개최하고 모든 상품 가격의 끝자리를 666원에 맞춰 판매한다고 3일 밝혔다.

이번 66데이에서는 여름을 준비하는 고객들을 위해 식품, 의류 상품을 특별 추천하는 두 가지 콘셉트관을 함께 운영한다. 콘셉트관은 행사 기간 매일 자정마다 새로운 상품으로 업데이트된다.

'육육(肉肉)데이' 콘셉트관은 숫자 '6'과 '고기 육' 한자 동음이의어를 활용한 코너로, 육류 관련 상품을 판매한다. 콘셉트에 따라 소·돼지·닭 등 생고기, 양념육과 함께 즐길 수 있는 후식류를 판매한다. 식후 즐길 수 있는 운동, 휴식용품도 함께 선보인다.

'우리가족 쇼핑백서' 콘셉트관에서는 온 가족 패션의류 상품을 판매한다. 스포츠 의류부터 아웃도어 의류, 정장, 브랜드 캐주얼, 유아복 등 카테고리에서 총 36개 특별 상품을 특가에 선보인다. 행사 기간 총 72개 66데이 타임딜 행사도 진행한다. 타임딜은 하루에 총 8번 3개씩 판매한다.

조상현 위메프 특가운영실장은 "66데이를 통해 즐거움과 가격 혜택의 두 마리 토끼를 모두 잡기를 바란다"며 "앞으로도 매월 숫자를 활용한 특가데이에 풍성한 혜택을 전할 예정"이라고 했다.

