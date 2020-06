[아시아경제 오주연 기자] 제이엘케이 제이엘케이 322510 | 코스닥 증권정보 현재가 7,880 전일대비 80 등락률 +1.03% 거래량 775,440 전일가 7,800 2020.06.02 13:52 장중(20분지연) close 는 인공지능(AI) 기반 의료 솔루션 뉴질랜드 의료기기 품목허가(7건)을 완료했다고 2일 공시했다. 심사기관은 뉴질랜드 식약처(MEDSAFE)이고, 품목허가 완료일은 지난달 27일이다.

