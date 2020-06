JW그룹, 윤리의 날 맞아 준법경영 실천 다짐

[아시아경제 최대열 기자] JW그룹은 2일 자체적으로 정한 '윤리의 날'을 맞아 준법ㆍ윤리경영 실천 결의대회를 가졌다.

이날은 앞서 2017년 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 도입 10주년을 맞아 윤리경영에 대한 임직원의 의지를 살피고 공정한 시장질서를 확립하기 위해 제정됐다. 자율준수위원장을 맡고 있는 한성권 JW홀딩스 JW홀딩스 096760 | 코스피 증권정보 현재가 5,550 전일대비 70 등락률 +1.28% 거래량 492,298 전일가 5,480 2020.06.02 13:51 장중(20분지연) close 대표를 비롯해 JW중외제약ㆍJW신약ㆍJW메디칼 등 각 계열사 대표이사, 경영기획실장, 영업본부장, 자율준수 관리자ㆍ담당자 등 주요 임직원이 참석했다.

직원들은 자율준수 의지를 천명하는 한편 윤리경영 우수 기여자 포상, 준법ㆍ윤리규범 실천서약, 준법경영 강화선언 등을 진행했다. 이번 달을 JW윤리의 날로 정하고 서약서 서명ㆍ퀴즈이벤트 등을 하고 있다. 한성권 자율준수위원장은 "그동안 일관되게 실천해온 정도 경영을 바탕으로 준법ㆍ윤리경영 문화가 지속될 수 있도록 노력해 달라"고 말했다.

