서울 '코로나19' 확진자 하루새 15명 추가 … 인천 개척교회 관련 8명

[아시아경제 조인경 기자] 인천시 부평구의 한 개척교회에서 시작된 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염의 여파로 서울 지역에서만 관련 확진자가 하루 사이 8명 확인됐다.

서울시는 2일 오전 10시 현재 서울 지역 코로나19 확진자가 총 878명이라고 밝혔다. 전날 같은 시간대와 비교하면 15명, 전날 0시 기준(질병관리본부 발표)으로는 16명 늘어난 숫자다.

신규 확진자 중 8명이 인천 개척교회 관련 및 접촉자로 분류됐으며, 영등포 학원 관련자도 1명이 추가됐다. 나머지 6명의 감염 경로는 아직 확인중이다.

서울 지역 확진자들을 발생 원인별로 보면, 해외입국자 등 해외 접촉 관련이 280명으로 가장 많고 이어 이태원 클럽 관련이 133명, 부천시 쿠팡 물류센터 관련이 19명, 중구 KB생명보험 관련과 인천 개척교회 관련이 각각 8명 등이다.

현재까지 서울 전체 확진자 가운데 638명이 완치 판정을 받고 퇴원했으며, 236명이 격리치료를 받고 있다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr