우신사, 서머 스타일링 기획전 "최대 70% 할인"

[아시아경제 조유진 기자] 무신사에서 전개하는 여성 전문 패션 스토어 우신사가 무더운 여름철 인기 패션 아이템과 올 여름 트렌드 스타일링을 제안하는 ‘서머 스타일링 기획전’을 오는 15일까지 진행한다.

이번 기획전에서는 키르시, 스컬프터 등 인기 브랜드 여름 아이템을 최대 70% 할인하는 ‘타임 특가’를 진행한다. 스트리트, 캐주얼, 모던, 키치, 엘레강스 등 7가지 키워드를 선정해 다채로운 여름 패션 스타일링을 제안한다. 인기 패션 유튜브 크리에이터 ‘김가을’과 ‘다린살롱’이 추천하는 여름 스타일링 팁도 만나 볼 수 있다.

시원한 슬리브리스, 오프숄더·크롭·무지·그래픽 티셔츠, 블라우스 등 여름 대표 상품과 최근 유행으로 떠오른 여름 니트 카테고리까지 한눈에 볼 수 있도록 구성해 쇼핑 편의성을 높였다. 아디다스 티셔츠는 2만원대, 유라고 블라우스는 5만원대로 판매하며 이외에도 로라로라 쇼츠와 오이아우어, 레이브 블라우스 등 우신사 인기 상품을 합리적인 가격에 선보인다.

이 밖에도 함께 매치하면 좋은 데님, 스커트 등 찰떡 코디 아이템을 소개하며 서머 백부터 샌들, 주얼리, 뷰티 상품까지 다양한 여름 소품 모음전도 운영한다.

우신사는 기획전 오픈을 기념해 15일까지 우신사 페이스북, 인스타그램 이벤트 게시물을 특정 해시태그와 함께 리그램하면 추첨을 통해 총 10명에게 77% 할인 혜택을 제공한다. 또 마음에 드는 여름 스타일링에 투표한 3명을 선정해 해당 상품 77% 할인 쿠폰을 증정한다.

