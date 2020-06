[아시아경제 이현주 기자] 교육부는 전국 시·도교육청과 함께 체험중심 안전 교육 내실화를 위한 연결망을 구축한다고 2일 밝혔다. 교육부는 3일 정부세종컨벤션센터에서 전국 시도교육청 학생안전체험관, 한교안전공제중앙회와 업무 협약을 체결한다. 이를 통해 학생안전체험관 운영발전협의회가 구성돼 운영되며 협의회는 체험 시설 설치 및 운영 개선, 지침 및 안전교육 콘텐츠 개발, 우수사례 공유 등 관련해 협력한다. 교육부는 다른 부처 및 지자체 안전체험관의 참여도 확대해 나갈 예정이다.

