조영남 “사회에 보탬 되는 참된 예술가 될 수 있게 살펴달라”…눈물로 선처 호소

◆각각 1심, 2심 판결 논리 강조한 검찰 vs 변호인= 검찰 측은 조씨가 다른 사람을 시켜 그린 그림을 마치 자신이 전부 그린 것처럼 속여 판매했기 때문에 사기라고 주장했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.