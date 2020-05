플랑크톤으로 페트병 분해한다.. 생물농축 차단

플랑크톤의 플라스틱 분해 과정을 전자현미경으로 2만배 확대하여 관찰한 결과다. (a)는 일반 플랑크톤을 이용하여 4주간 분해한 결과다. 이어 플라스틱 분해 플랑크톤을 이용해 (b) 2주, (c) 4주간 분해한 결과다. 빨간색 상자는 분해되는 과정에서 표면에 발생하는 홀(hole)과 덴트(dent)를 확대한 것이다.

