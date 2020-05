초음파 진단 '4배' 정확해진다

한편 이번 연구는 초음파 영상분야 학술지(IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control)에 소개됐다.

이흥노 교수는 "이번 연구는 '계산(Computation)을 통해 보면 더 잘 볼 수 있다'는 '싱 스루 컴퓨테이션(Seeing Through Computation)'기술의 하나로서, 이 기술을 초음파영상 분야에 적용해 초음파 영상장치의 해상도를 크게 향상시키는 새로운 기초기술을 개발했다는 점이 의의"라며 "향후 보다 선명하고 깨끗한 화질의 초음파영상장치를 만드는데 크게 기여 할 것으로 기대된다"고 말했다.