일본에 방호복 보낸 경주시…日누리꾼 "이제와서 지원? 필요없어"

이밖에도 누리꾼들은 "한국을 진정한 친구라고 여기는 일본인은 없다. 이런 곳에서 빚지지 않는 게 좋아", "상대가 상대이니만큼 받으면 나중에 복잡해질 것 같은 게 솔직한 생각", "코로나19 사태가 거의 수습되고, 의료 체제도 회복된 이 시점에서 의미가 없는 것을 선의로 어필하는 게 참 비열하다. NO JAPAN이나 계속해라" 등 반응을 보이고 있는 것으로 나타났다.

한 누리꾼은 포털사이트 야후재팬에 지난 22일 게시된 중앙일보 일본어판 기사 댓글을 통해 "달러가 모자라서 곤란하니 달러를 빌려달라고 요구하고 거절하면 '우리는 친구로서 대했는데 이를 배신한 일본은 역시 적이다. NO JAPAN이다'라며 난리 법석을 떨 것"이라면서 "경제 실책을 호도하고 지지를 확보하려는 속셈이 눈에 선하다"고 비난했다.

경북 경주시, 일본에 코로나19 방역물품 지원 日 누리꾼 "NO JAPAN이나 하라" 조롱 "주낙영 해임하라" 靑 청원, 동의 수 6만 돌파