"여름에는 화장이 옷이다"...예민해진 피부 달래는 뷰티템

아모레퍼시픽 이니스프리가 최근 출시한 ‘트루케어 비타민 C 20 앰플’ 제품은 순수 비타민C를 20% 고함량으로 담았다. 이니스프리의 피부 고민 전문 라인 트루케어가 출시한 고효능 앰플로, 빛과 열에 약한 순수 비타민C를 트루케어의 기술력으로 안정화시켰다. 영국산 순수 비타민C 형태 그대로를 담아 피부 컨디션을 눈에 띄게 개선해 준다.

