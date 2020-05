[속보]브라질서 확진자 '폭발'…WHO "남미가 새로운 팬데믹 진원지"

마이클 라이언 WHO 긴급준비대응 사무차장은 22일 저녁(현지시간) 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 언론 브리핑에서 "남미가 코로나19의 새 진앙이 됐다고 할 수 있다. 많은 남미 국가에서 확진자 증가가 관찰된다"고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.