성폭력 방지 시급한 정책 1위 '가해자 처벌 강화' 꼽혀

문화예술계 미투 운동을 지지하는 일반 관객들이 25일 서울 종로구 마로니에 공원에서 '위드유(#With you) 집회를 갖고 있다. 이 날 집회에서는 '미투' 응원과 지지, 가해자의 처벌과 피해자 보호 및 재발 방지 대책 등을 요구했다./윤동주 기자 doso7@

