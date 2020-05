구찌 #스탠드위드우먼, 세타필 #6년1등[핫★뷰티]

구찌의 크라우드펀딩 파트너인 글로벌 기빙(Global Giving)과 함께 ‘차임 포 체인지(Chime for Change)’와 케어링 파운데이션이 만든 ‘스탠드 위드 우먼(#StandWithWomen)’ 홈페이지를 통해, 누구나 해당 캠페인에 동참하고 기부할 수 있다. 이번 캠페인을 통해 이탈리아, 중동, 북아프리카, 브라질, 홍콩, 프랑스, 멕시코, 미국, 영국에서 활동하는 비영리단체들이 지원을 받게 된다.

이 캠페인은 여성 및 여아들을 보호하고 코로나19 사태와 관련해 젠더기반폭력(Gender-Based Violence) 문제를 해소하기 위해 노력하는 비영리단체의 자금 지원 확대를 위해 마련됐다. ‘차임 포 체인지(Chime for Change)’와 케어링 파운데이션은 유색인종 여성, 트랜스젠더 여성, 원주민 여성, 장애인 여성을 포함한 모든 여성의 안전, 건강, 정의 실현을 위한 노력이 지속될 수 있도록, 일선에서 노력하는 비영리단체에 자금 지원을 확대할 예정이다.

구찌(Gucci)는 21일 ‘차임 포 체인지(Chime for Change)’ 캠페인의 일환으로 케어링 파운데이션(The Kering Foundation)과 함께 ‘스탠드 위드 우먼(#StandWithWomen)’ 캠페인을 전개한다.