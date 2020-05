지난해 센다이 콩쿠르 우승 피아니스트 최형록, 내달 4일 독주회

최형록은 이번 독주회에서 자신이 좋아하는 작곡가 라벨의 '우아하고 감상적인 왈츠(Valses nobles et sentimentales)'를 비롯해 '쿠프랭의 무덤(Le Tombeau de Couperin)', 쇼팽 '피아노 소나타 3번'을 연주할 예정이다.

