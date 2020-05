서울시농수산식품공사 4차 산업혁명 전문가 워킹그룹 출범

먼저 공사는 워킹 그룹 구성을 위해 AI, 블록체인, IoT 등 최신 IT 기술 관련 전문가 뿐 아니라 스타트업, 투명성, 마케팅, 소비자 측면 등 산업 전반에 걸쳐 내로라하는 대표 인사를 분야별로 섭외·위촉했다.

서울시농수산식품공사 4차 산업 워킹그룹 발족식에 참석한 위원들이 향후 도매시장과 공사 IT 발전을 위한 결의를 다지고 있다.(왼쪽에서부터 여섯번째 공사 김경호 사장)