바디프랜드 "황금연휴 기간 안마의자 소비 증가"

바디프랜드는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 인해 건강에 대한 관심이 높아진 상황에서 온 가족의 건강을 바디프랜드로 지킨다는 의미를 담아 'BTS in 바디프랜드, 가족을 지켜라' 프로모션을 오늘 20일까지 진행 중이다. BTS와 함께 하는 가족 건강 캠페인으로, 일부 모델에 한해 적용되는 특별 할인을 비롯해 바디프랜드 제품 2대 이상 구매 시 최대 120만원의 혜택을 제공하고 안마의자 렌탈이나 구매 시 BTS 멤버의 사인이 들어간 브로마이드와 포토카드를 증정하는 가정의 달 특별 행사다.

