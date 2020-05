타이틀리스트가 '2020 프루빙 잇(Proving It)' 연간 캠페인(사진)을 펼친다. "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 장기화로 지친 아마추어골퍼들에게 동기 부여를 하기 위해 기획했다"는 설명이다. 회원이라면 누구나 참여가 가능하고, '골프 버킷 리스트'를 설정해 이번 행사에 동참할 수 있다. 매달 새롭고 다양한 컨텐츠와 미션을 제공하고, 완료하면 리워드를 증정한다.

