김정은이 찾은 비료공장…핵무기 원료 추출 가능성

미국의 민간 싱크탱크 '제임스 마틴 비확산센터(CNS)'는 지난달 6일 '북한 내 이중용도 (Dual Use): 인산비료 공장에서 우라늄 추출'이라는 제목의 보고서를 내고 "북한이 인산비료 생산 과정에서 나오는 중간 생산물인 인산(Phosphoric acid)으로부터 우라늄 정광 (U3O8), 즉 옐로 케이크 (Yellow Cake)를 추출할 수 있다"고 주장했다.

