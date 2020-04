라이더컵…"구름 갤러리는 어떡하지?"

미국과 유럽의 대륙간 골프대항전 라이더컵 이야기다. 세스 와 미국프로골프협회(PGA of America) 회장이 21일(한국시간) 라디오에 출연해 "갤러리 없는 라이더컵은 상상하기 어렵지만 무관중 경기를 논의 중인 것은 사실"이라고 밝혔다. 최악의 경우 대회를 내년으로 미루는 것보다는 재정적인 타격이 덜하다는 판단에서다. "아직 최종 결정된 건 없다"고 덧붙였다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.