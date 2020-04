[클릭 e종목]"현대모비스, 코로나 충격 2분기부터 빠른 회복 기대"

장문수 현대차증권 연구원은 "1분기 매출액은 전년 대비 3.3% 감소한 8조5000억원, 같은 기간 영업이익은 18.9% 줄어든 4003억원을 기록할 전망"이라며 "코로나19 확산으로 글로벌 출하량이 11.7% 감소했고, 유럽, 미국 등의 이동제한으로 A/S 수요가 위축된 영향으로 풀이된다"고 설명했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.