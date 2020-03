교황, 텅빈 광장서 코로나19 위기 극복 기도

특별기도는 이례적으로 전대사(全大赦)를 위한 '우르비 에트 오르비'(Urbi et Orbiㆍ로마와 온 세계에라는 뜻) 축복으로 마무리됐다. 전대사는 죄의 유한한 벌인 잠벌을모두 면제해 주는 것으로 바이러스와 싸우고 있는 인류를 위로하고 용기를 북돋기 위한 목적이다. 우르비 에트 오르비는 성탄 대축일과 부활 대축일, 그리고 새 교황이 즉위할 때만 발표돼왔다.

