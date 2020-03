소렌스탐과 플레이어 "자유의 메달은 나중에~"

AP통신은 24일(한국시간) "최근 미국 내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 우려에 따라 이날 백악관에서 열릴 예정이던 행사가 무기한 미뤄졌다"고 전했다. '자유의 메달(Medal of Freedom)'이 바로 국적과 상관없이 미국 국가 안보와 이익, 세계 평화, 문화와 공적 영역에 기여한 민간인에게 주는 상이다. 1963년 존 F. 케네디 대통령 재임 시절 처음 만들었다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.