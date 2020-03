세종문화회관 공연 실황 온라인 생중계…코로나19 피해 공연도 지원

두 번째로는 '2020 세종시즌'의 개막작인 서울시무용단의 '놋'(No One There)을 오는 4월18일 선보인다. 넘을 수 없는 갈등들을 극복하고 상생의 길을 찾자는 메시지를 던지는 이 공연은, 박진감 넘치는 대규모 군무, 몽환적인 느낌의 안무 연출과 세종문화회관 대극장의 스케일을 최대한 살린 무대를 온라인으로 생생하게 만날 수 있다.

