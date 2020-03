현대로템, 3450억원대 GTX 전동차 납품 사업 수주

현재 A, B, C 등 3개 노선 신설이 확정된 GTX는 수도권 외곽과 서울 도심을 연결해 장거리 통근 교통난을 해소하기 위해 추진되는 광역급행철도 구축 사업이다. 지하 40m 이하 공간에 선로를 구축해 노선을 최대한 직선화한 것이 GTX 특징이다.

