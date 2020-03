양천구, 면마스크 함께 제작할 주민모임 또는 단체 모집

‘#나는 OK #당신 먼저-마스크 대란 함께 극복해요’라는 주제로 추진된 ‘힘내라 양천!’ 공모사업은 코로나19 지역사회 확산으로 발생한 마스크 대란을 마을공동체의 힘으로 함께 이겨내자는 의미에서 시작됐다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.