벤츠 E300 등 3개 사 37개 차종 2만7285대 리콜 실시

FMK애서 수입 · 판매한 기블리 디젤 등 7개 차종 1430대는 배터리 양극 배선 및 엔진 배선 용량 부족으로 전류 공급이 원활치 않아 스탑앤고(Stop & Go) 작동이 제대로 되지 않을 가능성이 확인돼 리콜이 이뤄진다. 해당 차량의 개선된 부품 교체는 오는 23일부터 전국 FMK 공식서비스센터에서 무상으로 이뤄진다.

