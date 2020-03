효성ITX, 분기배당제 등 주주환원 속도 낸다

한편, 효성ITX 효성ITX 094280 | 코스피 증권정보 현재가 14,150 전일대비 250 등락률 +1.80% 거래량 56,500 전일가 13,900 2020.03.10 15:19 장중(20분지연) close 는 효성그룹 내 IT 솔루션 계열사로 고객 응대 창구 역할의 컨택센터, 클라우드 서비스 등 네트워크 인프라 구축, 빔프로젝터 등 디스플레이 장비 판매 등의 사업을 한다. 2019년 연결기준 매출 3882억원, 영업이익 130억원, 당기순이익 108억원으로 전년대비 영업이익 15%, 당기순이익 44%로 1997년 창사이래 최대 실적을 달성했다.

[아시아경제 황윤주 기자] 효성의 IT 계열사인 효성ITX가 주주환원 정책을 강화한다.