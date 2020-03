신세계푸드, '아워홈과 집안 싸움' 캘리스코의 구원투수 등극

한편 구본성 아워홈 부회장 측은 동생 구지은 대표가 운영하는 캘리스코에 2019년 10월12일부터 상품 공급을 중단하고 IT 지원서비스와 구매 비딩 용역 공급, 사보텐 가공위탁 용역은 12월31일자로 종료한다고 통보했다. 이후 캘리스코는 "상품공급과 함께 운영시스템, 사보텐 가공위탁 용역 공급을 2020년 12월31일까지 중단하지 않게 해달라"며 가처분 신청을 냈다. 이후 서울중앙지법 민사합의50부는 2019년 10월10일 캘리스코가 아워홈을 상대로 낸 공급중단 금지 가처분신청에 대해 일부인용 결정했다. 이 결정에 따라 상품·용역 공급계약은 중단되지 않고 2020년 4월30일까지 유지된다. 아워홈 관계자는 "4월30일까지 계약은 유지되기 때문에 그날까지는 일부 제품은 공급할 것"이라며 "이후에는 아워홈에서 공급하는 제품은 없다"고 설명했다.

