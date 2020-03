삼성SDS, ABL생명 시스템 클라우드로 전환

삼성SDS는 이번 계약으로 ABL생명의 IT 인프라를 삼성SDS 상암·춘천 데이터센터로 이전해 향후 5년간 최신 IT 기술을 기반으로 통합 운영 서비스를 제공한다. 또 ABL생명의 클라우드 기반 디지털 트랜스포메이션을 위한 컨설팅을 수행하고, ABL생명의 대고객 서비스를 중심으로 클라우드 전환을 할 계획이다.

ABL생명 IT 인프라 삼성SDS 데이터센터로 이전