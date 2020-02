트럼프, "美 경제 대확장 국면"

트럼프 행정부도 최근 경제 호조에 대해 '대확장(great expansion)'이라고 표현하며 강한 자신감을 나타냈다. 백악관 경제자문위원회(CEA)는 20일 의회에 제출한 '대통령 경제 보고서(Economic Report of the President)' 1장에 이 같은 표현을 사용했다. 이는 미국 경제의 암흑기였던 대공황(great depression), 금융위기 때인 대침체(great recession)와 대비한 것이다.

