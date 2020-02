[공시+]더이앤엠, 라이브 방송 플랫폼 성장으로 최대 실적…"매출액 전년比 61.1%↑"

[아시아경제 유현석 기자] 종합 온라인 플랫폼 기업 더이앤엠( THE E&M THE E&M 089230 | 코스닥 증권정보 현재가 820 전일대비 2 등락률 -0.24% 거래량 47,434 전일가 822 2020.02.17 09:09 장중(20분지연) close )은 대표 라이브 개인방송 플랫폼인 팝콘TV의 성장으로 연간 사상 최대 실적을 달성했다고 17일 밝혔다.

