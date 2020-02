2020대관령겨울음악제 금일 개막…장르혼합형 축제로

25일까지 총 8팀 18회 공연

[아시아경제 박병희 기자] 2020대관령겨울음악제가 9일 개막해 25일까지 이어진다.

2020대관령겨울음악제는 2018평창동계올림픽의 성공적 개최를 기념하는 의미로 2018년 당시 올림픽 개막과 폐막 일정에 맞춰 운영된다. 또한 2020대관령겨울음악제가 열리는 도시도 올림픽의 도시인 평창, 강릉, 정선을 포함해 원주, 춘천, 도내 접경 지역인 철원과 고성 그리고 서울에서 진행된다.

2020대관령겨울음악제의 개막은 9일 오후 5시 강릉아트센터 사임당홀에서 베토벤 트리오 본의 정통 클래식 실내악 공연으로 시작한다. 올해는 전 세계가 기념하는 베토벤 탄생 250주년이다. 대관령음악제 또한 여러 베토벤 프로그램을 마련했다.

베토벤 트리오 본은 베토벤의 고향 독일 본에서 결성된 피아노 트리오로 바이올리니스트 미카엘 오브러츠키, 첼리스트 그리고리 알럼얀, 한국예술종합학교의 교수이자 피아니스트인 이진상이 멤버로 활동하고 있다. 베토벤 트리오 본은 베토벤의 피아노 삼중주 '유령', 쇼스타코비치의 '피아노 삼중주 제1번', 셰드린의 '세 개의 유쾌한 소품', 멘델스존의 '피아노 삼중주 제2번'을 연주할 예정이다.

'라비니아 마이어 & 제프리 지글러'의 첼로와 하프 듀오는 클래식의 정수를 보여줄 예정이며, 마케도니아 민속 음악그룹 '마케도니시모', 클래식 레퍼토리를 재즈뿐 아니라 다양한 민속 음악과 결합하며 장르의 경계를 허무는 바이올리니스트 '쥘 아팝'과 그가 창단한 사중주단 '컬러스 오브 인벤션', 일본의 재즈 피아니스트 '마코토 오조네'와 그가 이끄는 '마코토 오조네 퀸텟', 피아노를 통해 음악과 과학(양자역학), 공연의 무한한 가능성을 탐구하는 하이브리드 피아노 듀오 'LP 듀오', 음악제의 예술 감독인 '손열음', 북한 출신 '김철웅', 이스라엘과 팔레스타인에서 온 '듀오 아말' 총 4명의 피아니스트가 함께 연주하는 평화의 선율 '피스풀 뉴스(Peaceful NEWS)', 겨울음악제의 시그니처 콘텐츠 '겨울 나그네'까지 총 여덟 팀이 클래식부터 재즈, 그리고 어디에도 속하지 않은 새로운 장르의 신선하고 특별한 공연들을 음악제 기간 내내 선보일 예정이다.

손열음 예술감독은 "대관령겨울음악제는 정통 클래식을 추구하는 여름의 평창대관령음악제와 대비된다. 2019대관령겨울음악제를 통해 클래식, 라이트 클래식, 크로스오버 등 다채로운 음악과 공연의 장르혼합형 축제를 만들고자 했으며, 2020대관령겨울음악제에서도 이를 이어나가고자 한다. 이번 겨울음악제는 '베토벤 탄생 250주년', '그 사이 어딘가 Somewhere in Between', '평화의 멜로디', '겨울에는, 겨울 나그네' 네 가지의 큰 스토리 라인을 주축으로 다른 어떤 곳에서도 볼 수 없었던 독창적이고도 파격적인 음악과 무대를 선보일 예정이다. 총 8팀, 18회 공연(메인콘서트 13회, 찾아가는 음악회(무료) 5회)이 진행되며 역대 최고 규모의 행사가 될 것"이라고 밝혔다.

음악제를 주관하고 있는 강원문화재단에서는 "신종 코로나바이러스 확산 예방을 위해 공연장 내에 열 감지 화상 카메라 설치와 손 소독제 비치 등을 준비하고 있다. 공연을 관람하는 관객들의 안심하고 공연을 즐길 수 있도록 노력 중이다"고 전했다.

대관령겨울음악제 티켓은 인터파크와 강릉아트센터 홈페이지(강릉아트센터 공연에 한함)를 통해 구매할 수 있다. 강원도민은 50% 할인된 가격으로 구매할 수 있으며, 찾아가는 음악회는 무료로 관람할 수 있다. 전체 일정 및 프로그램과 출연진 등 상세한 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있다.

