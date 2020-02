이명호 예탁원 사장 취임…"전자증권제도 정착·IT 역량강화·인프라 구축 노력"

둘째, 비즈니스의 안정성 제고를 위해 IT 역량을 강화하고 혁신기술에 적극 대응하겠습니다. 현재 추진 중인 전산센터 재구축 사업을 차질 없이 완료(2020년 10월)함으로써 최고의 안정성과 성능을 갖춘 IT인프라를 구축하고 블록체인, 빅데이터, RPA 등 혁신기술의 비즈니스 적용을 적극 검토, 추진하여 비즈니스 혁신역량을 더욱 강화해 나갈 것입니다. 이와 함께, 구조화금융 통합정보시스템 구축 및 빅데이터 기반 증권정보 개방 확대를 통해 증권정보사업의 새로운 성장 동력을 확보하도록 하겠습니다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.