LG전자, 나이지리아에 정전 걱정 없는 무료 세탁방 열어

LG전자가 지난 25일 나이지리아 카노주(州)에 위치한 LG 브랜드샵의 일부 공간에 무료 세탁방인 ‘라이프스 굿 위드 LG 워시(Life’s Good with LG Wash)’를 열었다. 현지 주민이 무료 세탁방에서 건조기를 체험해보고 있다.(사진제공 : LG전자)