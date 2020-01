WHO, 우한 폐렴 비상 사태 선포 결론 못내‥23일 결정(상보)

테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장은 이날 회의 후 "비상사태 선포 여부를 충분한 정보와 고려를 통해 결정할 것"이라면서 "그 결정은 내가 매우 심각하게 고려하는 것 가운데 하나"라고 말했다.

테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장(중앙)이 22일 세계보건기구(WHO)의 우한 폐렴에 대한 긴급회의 결과를 브리핑 하고 있다. [이미지출처=AP연합뉴스]