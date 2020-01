남동발전 美달러 채권에 무디스 'Aa2'·S&P 'AA' 등급부여

무디스는 남동발전의 조정차입금 대비 운영자금(FFO·Funds From Operations) 비율이 지난해 기준 12~15%를 기록하고 향후 12~18개월간 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상했다. 남동발전의 신용지표가 크게 개선되지 않는 한, 향후 12~18개월간 회사의 독자 신용도가 의미 있게 개선될 가능성은 크지 않다. 조정차입금 대비 FFO 비율이 지속적으로 20% 수준을 유지해야 독자신용도가 개선될 것으로 무디스는 내다봤다.

