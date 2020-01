전국 국립박물관·미술관서 다채로운 설 연휴 행사

경복궁에 있는 국립민속박물관은 온 가족이 즐기는 ‘경자년 설맞이 한마당’ 행사를 한다. 설 차례상, 세배 등 우리 고유의 설맞이 풍습을 전하고, 제기차기·투호 등 민속놀이와 전통 연·장신구 등 전통문화를 체험할 기회를 제공한다. 서울 용산 국립한글박물관은 음악공연 ‘음·소·음(音·小·音, Sound little Sound)’을 펼친다. 피리·생황 연주자이자 작곡가인 박지하와 프랑스 소리예술가 해미 클레멘세비츠가 국악기와 다양한 악기의 소리를 활용한 창작음악을 선보인다.

