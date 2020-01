대상그룹, 2회 E.T.필름 페스티벌’ 성료…3개국 문화교류의 장

[아시아경제 이선애 기자] 대상그룹이 주최하는 ‘제2회 E.T.(Eat & Travel) 필름 페스티벌’ 시상식이 20일 서울극장에서 개최됐다. 대상, 대상홀딩스, 상암커뮤니케이션즈 관계자와 E.T. 필름 페스티벌 전 참가자가 참석한 가운데 ‘HAVE YOU EATEN’을 제작한 ‘Polychrome’팀이 우승의 영예를 안았다.

