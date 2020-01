하나금융투자, ‘하나 THE ONE AI2랩’ 출시

하나 THE ONE AI2랩은 1000만원 이상 가입이 가능하며, 추가 입출금이 가능하다. 추가 입금 최소 금액은 1000만원이며, 최저 가입 금액을 하회하지 않는 범위 내에서 현금으로 일부 출금이 가능하다. 가입 시 원화 또는 투자대상국의 통화로 납입해야 하며, 가입금액의 연 1.0%가 매 분기 수수료로 후취 부과된다. 계약기간은 1년으로 연 단위 자동연장되며, 고객이 원하면 중도해지가 가능하다.

권창진 하나금융투자 랩운용실장은 “투자의 패러다임이 기존 펀드매니저의 판단에 의존하던 방식에서 데이터 기반의 머신러닝과 인공지능 기반 투자로 바뀌었다”며 “하나 THE ONE AI2랩은 하나금융그룹 내 융합기술원의 AI 전문가들이 참여해 만든 상품으로 데이터에 기반한 인공지능 알고리즘을 통해 운용하며 고객들이 각자 성향에 따라 선택이 가능하도록 4가지로 출시했다”고 말했다.

하나 THE ONE AI2랩은 고객이 4가지 스타일 중 기대 수익률에 따라 선택할 수 있다. 채권 비중이 가장 높은 ‘S’(Safe) 스타일, 채권과 주식 비중이 비슷한 ‘M(Moderate) 스타일’, 주식 비중을 높인 ‘A(Aggressive) 스타일’, 레버리지 ETF를 이용하는 ‘L(Leverage) 스타일’이 있다.

하나 THE ONE AI2랩은 미국 등 글로벌 주요 거래소에 상장된 상장지수펀드(ETF)와 상장지수채권(ETN), 환매조건부채권(RP) 및 현금성 자산을 활용해 글로벌 자산에 분산투자하는 상품이다. AI로 리스크와 수익률을 분석해 고객이 추구하는 수익률에 따라 맞춤형 포트폴리오를 제공한다.

[아시아경제 구은모 기자] 하나금융투자는 인공지능(AI)을 글로벌 자산 배분에 적용해 투자하는 ‘하나 THE ONE AI2랩(하나 더 원 에이아이스퀘어랩)’을 출시했다고 15일 밝혔다.