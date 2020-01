트럼프, 사우디 이야기하다 또 한국 방위비 인상 요구 꺼내

헨리 올슨 워싱턴포스트(WP) 칼럼니스트는 7일' 대통령은 한국을 내버려둬라(Lay off South Korea, Mr. President)'라는 제목의 칼럼을 통해 이같이 주장했다. 그는 "2018년 한국의 국방예산은 세계 10위권으로 430억달러에 달하며, 이 중 대부분이 F-35 전투기 등 미국 무기를 구매하는 데 지불되고 있다"면서 "한국을 유럽의 북대서양조약기구(NATO) 동맹국들처럼 생각하면 안 된다"고 지적했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.