하나금융투자, ‘하나 THE ONE 타겟리턴랩’ 출시

‘하나 THE ONE 타겟리턴랩’은 2000만원 이상 가입이 가능하며, 추가 최소입금액은 2000만원 이상이다. 최저가입금액을 하회하지 않는 범위 내에서 현금으로 일부 출금이 가능하다. 가입 시 원화 또는 투자대상국의 통화로 납입해야 하며, 가입금액의 1.2%가 선취 수수료 부과된다.

권창진 하나금융투자 랩운용실장은 “변동성 높은 시장상황에서 목표한 수익률에 도달하면 바로 현금화해 안정성을 확보하는 투자를 선호하는 손님들의 니즈가 높아졌다”며 “하나 THE ONE 타겟리턴랩은 글로벌 자산에 투자하면서 동시에 손님들의 요구에 부응할 최적의 상품이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

‘하나 THE ONE 타겟리턴랩’은 고객과 협의해 시장 상황에 따른 적정 목표전환수익률을 정하고, 3년 만기로 운용된다. 가입일로부터 6개월 내 목표전환수익률의 50%에 도달하면 운용자산을 현금으로 조기 상환한다. 조기 상환 조건에 충족하지 못하면 만기까지 지정한 전환 수익률을 충족해야 현금으로 전환한다. 조기 전환은 단순수익률로 평가하고, 이후 만기까지는 연환산수익률로 전환을 결정한다. 또한 기간에 상관없이 10%의 손실이 나면 현금성 자산으로 모두 전환해 손실 폭을 제한한다.

‘하나 THE ONE 타겟리턴랩’은 주로 미국 등 글로벌 주요 거래소에 상장된 ETF와 환매조건부 채권(RP) 및 현금성 자산에 투자한다. 매크로 지표를 기반으로 자산배분 모델링과 모멘텀 전략을 결합한 것이 특징이다.

[아시아경제 구은모 기자] 하나금융투자는 글로벌 주식 상장지수펀드(ETF)와 미국채권 ETF에 분산 투자해 글로벌 자산배분을 추구하는 ‘하나 THE ONE(더 원) 타겟리턴랩’을 출시했다고 8일 밝혔다.