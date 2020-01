프랑스 경제장관 "디지털세에 美보복시 WTO에 제소"

프랑스는 올해부터 연 수익이 7억5000만 유로(약 9900억원) 이상이면서 프랑스내에서 2500만 유로 이상의 수익을 내는 글로벌 IT 기업들에 프랑스 내에서 벌어들인 연간 총매출의 3%를 디지털세로 부과하고 있다.

