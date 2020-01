르노삼성 QM6, 국내 SUV 시장 월간 판매 1위

THE NEW QM6 LPe

르노삼성의 THE NEW QM6는 지난해 7월(4262대) 중형 SUV 시장에서 출시 이후 처음 판매순위 2위에 올라섰고, 이후 11월까지 5개월간 2만3237대의 판매대수를 기록하며 2위 자리를 굳혔다. 마침내 12월에는 국내 SUV 시장 1위로 도약했다.

QM6는 국내 출시 3년 만인 지난해 6월, 부분변경모델 'THE NEW QM6'를 출시하고 국내 유일 LPG SUV를 국내 시장에 처음으로 선보였다. LPG 차량 일반판매 허용 이후 국내 유일의 LPG SUV로 자리매김한 QM6 LPe는 기존 가솔린 SUV인 QM6 GDe와 함께 판매 증대를 이끌었다.